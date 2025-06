Il team di Halo ha aiutato The Outer Worlds 2: Obsidian ha ricevuto un elenco puntato di cose da sistemare

The Outer Worlds 2 ci riporterà nello spazio e ci farà vivere una nuova grande avventura con elementi da sparatutto in prima persona, con tante nuove armi. Anche se ci saranno vari modi per non usare la violenza e avanzare comunque nella storia, per alcuni giocatori poter avanzare ad armi spianate è molto divertente e - secondo il game director Brandon Adler - il team di sviluppo ha introdotto varie novità e miglioramenti.

Il tutto, inoltre, è frutto anche di alcuni suggerimenti ottenuti dagli autori di Halo.