Huawei Watch Fit 4: il nuovissimo smartwatch cinese è già in offerta, promo lampo attiva

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione con un'offerta lampo con sconto attivo del 18% sul Huawei Watch Fit 4, il nuovissimo smartwatch dell'azienda cinese che viene messo in vendita al prezzo finale e totale d'acquisto di 139€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o accedendo al prodotto cliccando sul box qui giù: Questo smartwatch Huawei è stato rilasciato a maggio 2025 sul mercato, si tratta di uno dei dispositivi più recenti e "giovani" a disposizione degli utenti. Si tratta di un accessorio che risulta essere molto leggero: solo 27 grammi e uno spessore di 9,5 mm . Il design, inoltre, è molto versatile, adatto a combinarsi con outfit più eleganti ma anche con un abbigliamento sportivo e/o casual.

Huawei Watch Fit 4: tante modalità e funzioni

Su questo smartwatch sono disponibili tante modalità sportive che ti suggeriscono tante modalità d'allenamento. Inoltre grazie a dati molto precisi relativi all'altitudine, l'ascesa accumulata e la pressione dell'aria, questo smartwatch sarà in grado di offrire informazioni sulle diverse tipologie di allenamento e di attività montane: dall'alpinismo all'escursionismo, dallo sci all'arrampicata e al running.

Il sistema di posizionamento riconosce l'attività che si sta svolgendo in quel momento. Si tratta di un device che garantisce una batteria di 10 giorni e in pochi minuti riesce ad essere ricaricato per affrontare un'intera giornata. Infine, risulta essere compatibile sia con Android che con iOS.