The Outer Worlds 2 mira a risolvere un "problema" dei mondi del primo gioco, criticato dai fan

The Outer Worlds 2 mira a essere un seguito che espande il primo capitolo e lo intendiamo letteralmente. Le ambientazioni del videogioco di ruolo saranno più grandi.

I mondi del primo The Outer Worlds non erano certo enormi, quindi sicuramente è una buona notizia per i giocatori che apprezzano i GDR con ampi spazi da esplorare.