Anthropic sarebbe pronta a lanciare una modalità vocale per Claude, il suo chatbot AI

L'intelligenza artificiale sta diventando una parte sempre più integrante dei dispositivi attuali, spaziando dagli smartphone fino ad arrivare ai notebook, garantendo l'accesso a nuove e inedite funzionalità, come per esempio la sintesi dei documenti, la generazione di immagini ex novo e tanto altro ancora. Lo abbiamo visto l'anno scorso con Galaxy AI di Samsung e Gemini di Google, le intelligenze artificiali delle rispettive compagnie, oltre a ChatGPT di OpenAI che sta conquistando ancor più terreno all'interno del settore. In particolare, un recente rumor suggerisce che Anthropic, azienda competitor di OpenAI, sarebbe attualmente alle prese con la realizzazione di una inedita modalità vocale per Claude, il suo chatbot con funzionalità di intelligenza artificiale: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Modalità vocale e integrazione con Google Workspace Secondo quanto riportato da Bloomberg, Anthropic introdurrà a breve una nuova modalità vocale per il suo chatbot. Si tratterebbe dunque di una funzionalità del tutto simile alla modalità vocale introdotta recentemente su ChatGPT, l'intelligenza artificiale di OpenAI, che permette di interagire con il solo utilizzo della propria voce. Entrando nello specifico, la compagnia Anthropic renderà disponibile per l'occasione tre voci inglesi, rispettivamente Air, Mellow e Buttery, con toni completamente differenti tra di loro. Claude di Anthropic A conti fatti, non si tratterebbe della prima volta in assoluto in cui si parla di un'ipotetica modalità vocale per il suo chatbot: in una recente intervista rilasciata al Financial Times da Mike Kreiger, product officer di Anthropic, l'azienda sarebbe da diverso tempo al lavoro sulla realizzazione di prototipi interni dotati di funzionalità simili. Oltre all'introduzione della modalità vocale, ricordiamo anche la recente integrazione di Claude con Google Workspace, consentendo all'intelligenza artificiale di leggere e consultare i propri documenti.