Annunciato Slain 2: The Beast Within, un brutale gioco d'azione gotico

Lo studio di sviluppo Steel Mantis e l'editore Silver Lining Interactive hanno annunciato Slain 2: The Beast Within per PC, un feroce action gotico in pixel art, seguito dell'ottimo Slain: Back to Hell, nonché nuovo capitolo della saga della spada senziente Bathoryn. In questo caso si dovrà combattere contro il demoniaco Lord Vroll, che non ha proprio delle buone intenzioni. Lo faremo nel 2026.