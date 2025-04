EA Sports F1 25 presenta le novità della modalità Carriera in video

EA Sports F1 25 ha presentato le novità della modalità Carriera con un video in cui vengono illustrate le caratteristiche della nuova edizione del gioco di guida su licenza ufficiale FIA, in arrivo il 30 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Il cuore dell'evoluzione si chiama My Team 2.0, una rielaborazione completa della celebre modalità carriera, che abbandona i vecchi compromessi da "pilota-manager" per abbracciare un'autentica visione da team principal, dove ogni decisione può determinare il successo o il fallimento della scuderia.

Nel nuovo My Team il giocatore non è più semplicemente un pilota in tuta ignifuga che controlla anche i conti a fine gara, ma un vero direttore sportivo con pieni poteri su ricerca e sviluppo, gestione del personale, rapporti con i piloti e strategie economiche.

Una delle novità più sostanziali è rappresentata dalla possibilità di schierare due piloti e scegliere di volta in volta chi far scendere in pista, aprendo scenari inediti nella gestione delle gerarchie interne e nelle rivalità.