Gli adattamenti di Fallout e Minecraft danno a Microsoft la sicurezza di proseguire con nuovi prodotti simili

Le parole di Spencer sugli adattamenti videoludici

Le informazioni provengono da una intervista con Variety, durante la quale Spencer ha commentato del futuro televisivo e cinematografico della divisione videoludica di Microsoft.

"Penso che quello che vorrei dire ai nostri fan è che stiamo imparando e crescendo attraverso questo processo, il che ci fa pensare che dovremmo fare di più", ammette il leader. "E ci piace, e la nostra comunità sembra trarne molta energia".

Spencer continua descrivendo come la compagnia sia in grado di "imparare qualcosa" con ogni nuovo adattamento. "Penso che impariamo qualcosa attraverso il nostro processo creativo ogni volta che troviamo un buon partner che ha il suo punto di vista su come diverse parti della storia possono essere raccontate", afferma. "Vado indietro fino a 'Halo' [l'adattamento della serie TV di Paramount+]. Abbiamo imparato da 'Halo' e siamo imparando da 'Fallout'".

Afferma poi che alcuni adattamenti potrebbero non cogliere nel segno, ma questi problemi non fermeranno Xbox che desidera continuare. In che modo non si può sapere, anche se pare quasi scontato che un nuovo film di Minecraft venga realizzato, visto il successo del primo.