Disponibili i nuovi driver Game Ready di NVIDIA, che introducono il supporto alle GeForce RTX 5060 Ti

Essenziali

Il produttore ha specificato che questi driver sono indispensabili per chi vuole installare la nuova GeForce RTX 5060 Ti nel proprio PC, anche perché, come detto, aggingungono il supporto ai giochi che includono o si aggiornano a DLSS 4 con Multi Frame Generation, come Black Myth: Wukong e No More Room in Hell 2.

Black Myth: Wukong si aggiorna insieme ai driver di Nvidia

Inoltre, è disponibile il supporto per 19 nuovi display compatibili con G-SYNC, che offrono un'esperienza VRR (frequenza di aggiornamento variabile) più fluida e reattiva. Per l'elenco completo dei monitor supportati, Nvidia invita a consultare la sua pagina dedicata, che viene aggiornata regolarmente.

Inoltre, sono stati aggiunti sei nuovi profili Optimal Playable Settings, con supporto per Deadlock, Grand Theft Auto V Enhanced, Half-Life 2 RTX, inZOI, Monster Hunter Wilds e The Last of Us Parte II Remastered.

Per scaricare i driver, potete usare il software ufficiale di Nvidia, che dovreste aver installato insieme alla GPU, oppure andare su GeForce.com.