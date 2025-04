NVIDIA GeForce RTX 5060 e 5060 Ti annunciate: data d'uscita e prezzo ufficiale per le nuove schede video

La data di uscita fissata è domani per quanto riguarda i modelli Ti che saranno due, come successo anche con la RTX 4060, cone due diversi tagli di memoria da 8GB e da 16GB: a partire dal 16 aprile , NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti arriverà sul mercato, con la versione standard che seguirà a breve ma sulla quale avremo informazioni solo il mese prossimo.

L'RTX 5060 si piazza ovviamente come GPU di livello più basso sotto gli altri modelli appartenenti alla nuova serie, ma proprio per il suo essere " più economica " e accessibile rappresenterà probabilmente uno dei modelli più richiesti, considerando la diffusione delle analoghe GPU delle serie precedenti.

RTX 5060 Ti arriva in due modelli

"A partire dal 16 aprile debutta la nuova lineup desktop GeForce RTX 5060, guidata dalla GeForce RTX 5060 Ti", riferisce NVIDIA nel comunicato ufficiale diffuso oggi. "Con questo lancio, tutti i gamer avranno accesso al DLSS 4 e alle innovazioni della suite Blackwell".

Vari render di modelli per RTX 5060 e 5060 Ti

NVIDIA GeForce 5060 e 5060 Ti supportano infatti le più moderne tecnologie della compagnia come DLSS 4, ray tracing avanzato, neural rendering e le tecnologie NVIDIA Reflex, per garantire prestazioni elevate e una qualità visiva superiore.

Le nuove GPU rappresentano un notevole step evolutivo grazie al supporto per DLSS 4 con Multi Frame Generation, Super Resolution e Ray Reconstruction nei titoli supportati, che dovrebbe portare al doppio delle prestazioni rispetto alla generazione precedente.

I prezzi annunciati al momento sono di 405€ per il modello GeForce RTX 5060 Ti da 8GB e 459€ per GeForce RTX 5060 Ti da 16GB, in attesa di ulteriori comunicazioni per quanto riguarda il modello "liscio" di GeForce RTX 5060, il cui prezzo dovrebbe essere svelato intorno a maggio, ma che dovrebbe assestarsi su circa 100€ in meno rispetto alle Ti, secondo la tradizione.

Da notare che si tratta di prezzi consigliati per i produttori di terze parti, perché a quanto pare NVIDIA non ha intenzione di produrre delle Founders Edition per questa tipologia di GPU. Tutto sommato, considerando il periodo e la situazione del mercato, non si tratta di prezzi propriamente esagerati, con la linea 5060 che sembra dunque proporsi in maniera piuttosto aggressiva su questo fronte.