I giochi Switch 2 costano troppo? Potete risparmiare un po' con le tessere di ricarica per eShop da Instant Gaming

Comprare giochi per la nuova Nintendo Switch 2 può diventare costoso molto in fretta, specialmente con i prezzi rivelati di recente. Ma c'è una soluzione semplice e immediata: le tessere di ricarica per il Nintendo eShop disponibili su Instant Gaming a prezzi scontati. Si tratta di carte prepagate utilizzabili per acquistare qualsiasi contenuto digitale sull'eShop, dal gioco più recente fino ai DLC, abbonamenti e contenuti extra. Tutto senza legarsi a carte di credito o dover aspettare promozioni ufficiali. Le carte regalo sono proposte in diversi tagli e tutte offrono uno sconto interessante rispetto al valore facciale. Ad esempio, la Nintendo eShop Card da 100€ è in vendita a 91,99€, garantendo un risparmio diretto di 8€. Stessa logica per gli altri tagli: la carta da 75€ costa 68,99€, quella da 50€ solo 45,99€, e così via fino ai tagli più piccoli, perfetti anche come regalo. Le carte sono in formato digitale e vengono consegnate immediatamente via email. Sono compatibili con tutti gli account europei Nintendo Switch 2.