I ricavi dei videogiochi in Italia sono cresciuti nel 2024: calano le vendite hardware ma cresce il software

Stando ai dati forniti. Nel 2024 il settore dei videogiochi in Italia ha generato un fatturato di 2,4 miliardi di euro , con una crescita di circa il 3% rispetto allo scorso anno. Questa crescita è stata trainata dalle vendite di software : sono aumentate dell'11% per un totale di 1,8 miliardi di euro, il 77% del totale.

Cala l'hardware e aumenta l'adozione del digitale

Al contrario le vendite hardware (console e accessori) sono scese del 18%, per un totale di 548 milioni di euro. In particolare il segmento console ha segnato un -21% su base annua. Il dato è giustificato dal calo di vendite generale di Nintendo Switch e dal fatto che l'anno scorso in Italia era stato registrato il picco massimo di vendite degli ultimi anni, a sua volta causato da un aumento della disponibilità nei negozi dopo i problemi della pandemia. Lo conferma anche IIDEA, che afferma il 2024 è stato un anno di transizione per questo segmento e che ciò non cambia le ottime prospettive per il 2025, che del resto vedrà il debutto di Nintendo Switch 2.

Per quanto riguarda le vendite software è molto interessante notare che l'89% delle vendite è stata fatta in digitale (giochi, app, abbonamenti e servizi vari), con il restante 11% rappresentato dalla vendita di giochi pachettizzati per console. Il formato fisico ha registrato un calo del 24% anno su anno, ma rimane comunque molto forte e importante come segmento, con 201 milioni di euro di ricavi contro i 326 milioni di euro delle copie digitali.

IIDEA inoltre afferma che l'acquisto di videogiochi (sia digitali che fisici) è complessivamente diminuito del 3%, mentre le microtransazioni e gli abbonamenti hanno rappresentato la principale fonte di crescita per console e PC. I dati confermano il netto dominio dei dispositivi mobile. Infatti, il 74% degli italiani videogioca su dispositivi mobili, il 44% su console e il 34% su PC.