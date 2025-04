The Last of Us, la seconda stagione della serie tv e l’effetto “lo dimo”

Quanto un videogioco possa essere più efficace a livello narrativo di un film o di una serie TV lo si può dedurre analizzando la prima puntata della seconda stagione di The Last of Us.

Nella quarta stagione di Boris, che grazie al cielo è riuscita nella miracolosa impresa di non farci rimpiangere l'operazione nostalgia tentata, c'è una scena piuttosto significativa che, non senza un'immancabile dose di ironia, esplicita in maniera efficace ciò che accade con una certa frequenza in molti film e serie TV. Vuoi per questioni di budget, come nel caso dell'ipotetica sequenza della strage degli innocenti nel film dedicato a Gesù che Renè Ferretti sta disperatamente tentando di girare, vuoi per semplificare la messa in scena, non è raro affidarsi ad una tecnica che il terzetto di personaggi che interpretano gli sceneggiatori in Boris, scherzosamente ma non troppo, definisce attraverso una frase che è diventata subito un meme: "non lo famo, lo dimo". Quando girare un flashback costerebbe troppo, quando è impossibile per la produzione dare vita ad una scena corale, quando mostrare di fronte allo spettatore una lunga serie di eventi concatenati tra loro richiederebbe uno sforzo di montaggio e scrittura troppo complesso, non di rado si affida al dialogo o alla voce fuori campo il compito di raccontare l'accaduto. La telefonata, la rivelazione di un nuovo personaggio, il cosidetto spiegone, tutti espedienti narrativi volti a disinnescare problematiche di budget o l'impossibilità, attraverso la sola messa in scena, di sciogliere i nodi narrativi che la trama presenta lungo il percorso. La prima puntata della seconda stagione di The Last of Us, trasmessa in esclusiva su Sky e NOW il 14 aprile, ha dimostrato, ancora una volta, quanto la tecnica di dirlo, invece di farlo vedere, sia uno stratagemma utile sul piano della resa, ma non sempre votato ad elevare la qualità. Trattandosi di un approfondimento sulla prima puntata della nuova stagione, vi avvisiamo che in questo articolo sono presenti spoiler. Interrompete la lettura, dunque, se non desiderate anticipazioni di alcun genere.

Cinque anni in poche scene Come esplicitato nella nostra recensione, la seconda stagione di The Last of Us ci ha convinti appieno, pur non mancando qualche piccola sbavatura. Tra queste, una è facilmente identificabile proprio nella prima puntata, andata in onda il 14 aprile.

Anche il personaggio di Dina viene presentato con estrema abilità nella prima puntata La stagione si apre esattamente dove si era chiusa la precedente, recuperando e riproponendo la tesa e drammatica richiesta di Ellie di sentirsi dire la verità da Joel, sul perché sia ancora viva, nonostante fosse rassegnata all'idea di sacrificarsi pur di trovare una cura che potesse contrastare la piaga del Cordyceps. Il lungo silenzio dell'uomo, gli occhi quasi supplicanti della ragazza che, intimamente, conosce la risposta, la parziale rottura del rapporto di fiducia che li lega, tutti elementi che rimandano inevitabilmente ad una conflittualità destinata in qualche modo ad innescare un'evoluzione di entrambi, ad una convivenza difficile, anche ora che la lunga epopea che li ha trascinati da una parte all'altra dei vecchi Stati Uniti sembra giunta al termine. Dopo una rapida introduzione di Abby e del gruppo che si macchierà dell'orribile crimine che tutti i fan della serie conoscono benissimo, e che sarà il perno attorno cui ruoterà il secondo episodio, la narrazione si è poi spostata all'interno di Jackson, con una serie di scene utili a contestualizzare la vita dei suoi abitanti e, soprattutto, di come si siano integrati Joel ed Ellie all'interno della comunità. Fisicamente ancora prestante, ma emotivamente distrutto, ecco come appare Joel all'inizio della seconda stagione di The Last of Us Grazie a queste sequenze, lo spettatore può iniziare, molto lentamente, a ricucire lo strappo dei cinque anni che intercorrono tra la fine della prima stagione e la nuova. Caratterialmente cresciuta, nell'aspetto Bella Ramsey pare abbia fatto un patto con il diavolo di eterna giovinezza, Ellie appare sin da subito in pieno subbuglio ormonale, in costante bilico tra la necessità di farsi accettare per ciò che è e l'inspiegabile desiderio di opporsi a qualsiasi forma di autorità. Inoltre, bastano pochi e vaghi accenni per avere la conferma che il rapporto con il padre surrogato si sia in qualche modo incrinato, irrimediabilmente distorto sotto il peso di una verità non detta, di una fiducia progressivamente sfibrata. Il primo episodio della stagione 2 della serie TV di The Last of Us ha già diviso i fan per un grosso cambiamento Dall'altra parte, l'intraprendenza, l'esperienza e il legame con il fratello, hanno garantito a Joel un ruolo di comando e gestione. Il tempo trascorso lo ha evidentemente consumato se non nel fisico, sicuramente nello spirito. Il costante bisogno di donare amore e garantire protezione, un lusso che non gli è stato concesso con sua figlia, sta chiaramente infettando la sua psiche, ora che il rapporto con Ellie è evidentemente compromesso. Vecchie abitudini, come quella di isolarsi e di piangersi addosso, fanno nuovamente capolino, dando forma ad una figura controversa agli occhi degli altri abitanti di Jackson. La sua posizione di spicco lo proietta inevitabilmente al centro della vita sociale, ma Joel sta rispondendo all'allontanamento della ragazza con incostanza emotiva e una certa tendenza a vivere in solitudine il suo evidente dolore. In questa prima puntata viene introdotto anche Jesse, interpretato da Young Mazino Da questo punto di vista, il lavoro compiuto dagli sceneggiatori della seconda stagione è assolutamente encomiabile. In poche sequenze, con un minutaggio relativamente contenuto, sono riusciti nella non facile impresa di offrirci un'ampia panoramica della vita a Jackson e di aggiornarci sulle attuali condizioni dei due protagonisti, lasciando i giusti spiragli per infondere curiosità allo spettatore su come, esattamente, si sia giunti al progressivo logoramento del rapporto tra Ellie e Joel.