Lo showrunner di Alien Earth spiega perché sono stati creati nuovi tipi di mostri

La domanda che ci si potrebbe porre, però, è: perché? Perché mai inserire in Alien nuove creature quando ve ne è già una potente e spaventosa?

Alien: Earth sarà disponibile il prossimo mese e a questo giro non ci sarà il xenomorfo a fare a pezzi gli abitanti della Terra. Avremo infatti a che fare con una serie di nuove creature aliene e brutali di cui aver paura.

Il motivo per cui Alien: Earth crea nuovi mostri

La risposta è in realtà molto semplice: lo xenomorfo - pur vero che è amato - è anche troppo noto e la serie, secondo i creatori, ha bisogno di aggiungere un senso di mistero e il modo per farlo è introdurre qualcosa di nuovo.

L'informazione viene dallo showrunner di Alien: Earth che durante il San Diego Comic-Con 2025 ha spiegato: "Ciò che non puoi rivivere quando riguardo l'originale Alien è il senso di scoperta del ciclo vitale di questa creatura, il modo in cui inizia come uovo e poi diventa uno Xenomorfo alto tre metri, e ogni passo di questa trasformazione è persino più terribile del precedente."

"E quindi, l'unico modo per ricreare quella sensazione è introdurre nuove creature: non sai come si riproducono o cosa mangiano. Così puoi rivivere quella sensazione di repulsione genetica che tutti noi abbiamo provato guardando Alien la prima volta."

Tra le varie creature ve ne sarà una chiamata T. Ocellus, che uccide le creature infilandosi dentro i loro occhi e prendendo il controllo del loro corpo.

