Il primo episodio della stagione 2 della serie TV di The Last of Us ha già diviso i fan per un grosso cambiamento

La seconda stagione della serie TV di The Last of Us è finalmente iniziata e, dopo la messa in onda del primo episodio, le polemiche non sono mancate, per via di un grosso cambiamento rispetto al videogioco . Fate attenzione, perché di seguito daremo delle anticipazioni sulla trama della serie, nonché su quella del gioco. Se volete rimanere vergini, non continuate a leggere.

Cambiamenti eccessivi?

La seconda stagione si apre con una scena che introduce Abby (Kaitlyn Dever) e il suo gruppo di amici. Ambientata a Salt Lake City, la stessa location del finale della prima stagione, la scena mostra i personaggi parlare di numerose vittime e poi posare un ciondolo delle Lucciole su una tomba.

Man mano che la scena prosegue, diventa chiaro che stanno parlando di Joel, con Abby che afferma di volerlo "uccidere lentamente" per quello che ha fatto. Non solo, ma si mettono anche sulle sue tracce.

Se avete giocato a The Last of Us Parte II saprete che stanno parlando delle conseguenze della strage compiuta da Joel all'ospedale, la sezione finale del gioco, per salvare la vita di Ellie. Joel ha ucciso quasi tutte le Lucciole per aiutarla a fuggire e Abby e la sua squadra vogliono vendetta. Tuttavia, in The Last of Us Parte II, questa motivazione viene svelata solo molto più avanti nel gioco e i fan, che si sono espressi nei vari social, sono divisi sulla decisione di anticiparla al punto da averla messa proprio all'inizio, rendendo in qualche modo il racconto più lineare. C'è chi ha comunque apprezzato, pur ritenendo che l'introduzione di Abby sia stata un po' frettolosa, mentre per un altro includere Abby e i suoi amici all'inizio dell'episodio ha rovinato gran parte del mistero riguardo alle sue intenzioni. "So che probabilmente è stato fatto per evitare di far arrabbiare di nuovo la gente come con il gioco, ma era proprio quello il punto!"

Per un altro commento, rendere più lineare lo svolgersi degli eventi rovina un po' il ritmo della storia: "Per il 50% del gioco sei arrabbiato con lei perché è stata mostrata solo come un'assassina a sangue freddo. La sfida per il pubblico è superare i propri pregiudizi e abbracciare le sue complessità." Altri pensano che questa scelta sia derivata dal voler gestire diversamente le reazioni del pubblico televisivo, in modo da proteggere l'attrice dopo le polemiche avute con il videogioco e altri ancora credono che in questo modo Abby diventi più presente nella storia. A voi è piaciuta questa scelta?