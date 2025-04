YouTube lancia Music Assistant: l’IA crea musica di sottofondo gratuita per i tuoi video

YouTube continua a spingere sull'integrazione dell'intelligenza artificiale per offrire nuovi strumenti ai creator. L'ultima novità si chiama Music Assistant, ed è una funzionalità capace di generare musica di sottofondo originale e gratuita semplicemente descrivendo a parole il tipo di brano desiderato. Il tutto senza preoccuparsi di licenze o copyright, uno dei temi più delicati per chi lavora con i video online. Il nuovo strumento, attualmente in fase di rilascio graduale per chi ha accesso alla Creator Music beta, è stato mostrato in anteprima in un video pubblicato sul canale Creator Insider. Nella demo, la presentatrice Lauren mostra la nuova scheda Music Assistant all'interno della dashboard di YouTube Studio, dove è sufficiente inserire un prompt testuale come: "dammi una musica motivazionale e positiva per un montaggio di allenamento".

Musica generata su misura, in pochi secondi Dopo aver ricevuto il prompt, Music Assistant genera diverse tracce audio, che l'utente può ascoltare, scaricare e poi inserire nei propri video attraverso un editor. Tutti i brani creati sono strumentali e liberi da copyright, quindi utilizzabili senza rischi anche per contenuti monetizzati. La nuova funzione in azione Questa soluzione risponde direttamente a una delle esigenze più sentite dai creatori: avere musica personalizzabile, sicura e veloce da integrare nei video. YouTube sottolinea che lo strumento è in fase iniziale, ma che raccoglierà feedback per migliorarne la qualità e ampliare la disponibilità. Music Assistant non è il primo esperimento di YouTube con l'intelligenza artificiale applicata alla musica. In passato, la piattaforma aveva introdotto Dream Track, una funzione che permette di creare canzoni a partire da un semplice hum, e persino di imitare lo stile di artisti celebri come T-Pain. Inoltre, la funzione remixer consente di "trasformare" brani esistenti in nuove versioni adatte ai video Shorts.