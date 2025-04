Shuhei Yoshida non è mai stato preso in considerazione per il ruolo di CEO PlayStation: è “troppo pazzo”

Stando alle parole di Shuhei Yoshida, l'ex presidente dei Sony Worldwide Studios e figura storica della divisione PlayStation, non è mai stato preso in considerazione per la carica di CEO della divisione gaming della compagnia.

Il motivo? Nonostante la sua trentennale carriera e peso nel sucesso del brand PlayStation, secondo Yoshida l'azienda non lo riteneva affidabile nel prendere le migliori decisioni di business possibili, in quanto "pazzo" alla stregua di Ken Kutaragi. Quest'ultimo si è dimesso dalla carica di CEO di Sony Computer Entertainment nel 2006, secondo alcune teorie per via dell'iniziale flop commerciale di PS3.