Come combattere il bagarinaggio di Nintendo Switch 2? I negozianti giapponesi chiedono agli utenti

Le misure prese da Nintendo contro il bagarinaggio di Nintendo Switch 2 sono state molto discusse sin dalla presentazione della console. Anche se per molti sono da considerarsi eccessive , sono chiaramente la reazione a un fenomeno che ha piagato non poco il lancio delle console più recenti, rendendo difficilissimo reperirle per gli utenti comuni.

Guerra aperta

Le due misure più rilevanti attuate da Nintendo, riguardanti il mercato giapponese, riguardano il blocco regionale per la versione locale della console (il che rende difficile venderla all'estero) e le strane condizioni per avere accesso al preordine, come il requisito delle 50 ore di gioco con Nintendo Switch.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Non stupisce, quindi, che anche negozi come Nojima stiano cercando di capire cosa fare per accontentare i loro clienti, invece di soddisfare solo i bagarini. Nel post su X è stato spiegato che, sebbene ammirino il modo in cui il My Nintendo Store sta combattendo il problema, per loro non è possibile attuare le stesse misure, perché non hanno accesso agli account degli utenti. Da qui la richiesta di aiuto.

Nojima ha incoraggiato gli utenti di X a pubblicare le loro idee su quali potrebbero essere le misure anti-scalping migliori e più infallibili sotto l'hashtag #私の考える最強転売対策 (#LaMiaIdeaPerLaContromisuraPiuForteControLoScalping). Molti si sono già fatti avanti. Ad esempio è stato suggerito di far mostrare ai clienti i loro documenti d'identità, rimuovere la pellicola di plastica dalla scatola e scrivere il nome del cliente all'interno della scatola e sul manuale d'uso. Il problema di questa soluzione è che fa perdere valore alla console, nel caso la si voglia rivendere in una fase successiva. Inoltre ci sarebbe anche una questione di privacy.

Vediamo altri suggerimenti: venderla senza la scatola esterna; sottoscrizione di una garanzia a proprio nome; sottoporre i clienti a un quiz su Nintendo, permettendo solo ai più esperti di fare l'acquisto; far portare ai clienti la loro vecchia console Switch o un'altra console Nintendo, ma negare l'acquisto se è palesemente nuova; chiedere ai clienti quali caratteristiche della Switch 2 li hanno convinti all'acquisto.

Nojima Online, di suo, ha già annunciato alcuni sistemi di controllo, come le vendite segrete, basate sui sorteggi, ma vuole rendere la vita ancora più difficile ai bagarini. Vedremo, infine, chi vincerà.