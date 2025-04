Nintendo Switch 2 e altre console rimangono tra i prodotti fatti in Cina colpiti dai dazi USA al 145%

Com'era facile aspettarsi, Nintendo Switch 2 e altre console rientrano nei prodotti assemblati in Cina che vengono colpiti dai dazi imposti dagli USA al 145%, con la conferma della cosa che è arrivata dalle pagine della rivista finanziaria Nikkei.

La testata giapponese si riferisce a delle comunicazioni interne da parte di linee di produzione a cui si appoggiano Apple e Nintendo e fa notare come gran parte della produzione delle nuove console Nintendo è rimasta in Cina, nonostante uno spostamento di parte di questa presso fabbriche in Vietnam, con una mossa che, nelle idee di Nintendo, doveva probabilmente aggirare il problema dei dazi minacciati da Trump ma che è risultata poi poco efficace.

Anche il Vietnam è infatti destinato a subire i dazi, che però sono stati bloccati per 90 giorni in base alle nuove decisioni dell'amministrazione del presidente Trump, ma buona parte della produzione di Nintendo Switch 2 è comunque rimasta in Cina.