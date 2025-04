Nintendo blocca le prenotazioni di Switch 2 anche in Canada, rinviate a data da definire

Dopo il posticipo effettuato negli Stati Uniti, Nintendo ha bloccato le prenotazioni di Switch 2 anche in Canada, a quanto pare per allinearle alla tempistica che verrà definita per gli USA, forse per motivi di logistica o per evitare possibili utilizzi impropri dei preorder tra un paese e l'altro.

Con una mossa giunta a sorpresa, Nintendo ha annunciato il blocco e il rinvio delle prenotazioni di Nintendo Switch 2 negli Stati Uniti a causa dei dazi imposti dall'amministrazione del presidente Trump e destinati probabilmente a cambiare il prezzo della console, o comunque modificarne alcuni aspetti.

Anche per quanto riguarda il Canada, così come annunciato anche per gli Stati Uniti, questo non comporta un posticipo nel lancio della console, che rimane fissato per il 5 giugno 2025 in tutto il mondo, ma riguarda solo l'apertura delle prenotazioni.