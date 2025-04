La data di uscita di Sonic Rumble è stata annunciata e le pre-registrazioni sono aperte

Sonic esiste in molti formati e versioni, come quelle 3D di Frontiers o le più classiche in 2D. Il personaggio di SEGA però sa assumere altre forme, come quelle di un party game dal taglio battle royale. Parliamo ovviamente di Sonic Rumble .

Quando sarà disponibile Sonic Rumble

Il videogioco sarà pubblicato su iOS e Android l'8 maggio 2025. Le pre-registrazioni sono disponibili già da oggi tramite i rispettivi store digitali. Sonic Rumble è previsto anche per PC.

Sonic Rumble è un party game che "invita i giocatori a entrare in un contorto mondo di giocattoli creato dal famigerato Dr Eggman". I giocatori assumono il controllo delle versioni giocattolo dei personaggi di Sonic, in una serie di sfide battle royale per un massimo di 32 giocatori, in cui l'obiettivo è "raccogliere il maggior numero di anelli e dimostrare di essere i più veloci".

Sonic Rumble non avrà meccaniche "gacha" o "play-to-win". "Nei mercati giapponesi e asiatici, è comune dover spendere decine di migliaia di yen [in un gioco] fino a quando non si estrae un personaggio raro e si può finalmente andare avanti", ha spiegato Iizuka. "Ma questo non è il caso del mercato globale, soprattutto per un gioco d'azione come Sonic Rumble, dove i giocatori si aspettano di essere in grado di godersi il gioco senza vantaggi a pagamento".

Il gioco avrà invece un classico Season Pass, che ruoterà principalmente intorno alle skin dei personaggi e alle emotes, oltre che da un Ring Shop aggiornato quotidianamente in cui i giocatori potranno scambiare gli anelli (guadagnati con il gioco o acquistati con denaro reale) con oggetti cosmetici.

Potete pre-registrarvi a questi indirizzi: App Store oppure Google Play.

Più pre-registrazioni vi saranno, più bonus saranno assegnati ai giocatori. Le ricompense includono skin da Sonic - Il Film 3, adesivi, e valuta di gioco (anelli) e non solo. Queste ricompense saranno disponibili solo per i giocatori che si saranno pre-registrati al gioco prima dell'uscita.