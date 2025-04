Sonic Rumble è stato rinviato ancora una volta, SEGA sa che sarete delusi

Il lancio di Sonic Rumble è stato rinviato un'altra volta , per lo scorno generale. Quindi non uscirà più l'8 maggio, come precedentemente annunciato, ma in data da destinarsi. Purtroppo Sega non ha comunicato la nuova data e si è detta consapevole del fatto che la novità deluderà più di qualcuno.

Chissà quando potremo giocarci

"Sappiamo che questa notizia potrebbe essere deludente, e non è stata una decisione presa alla leggera." Ha comunicato Sega in un post sul suo blog. "Noi di Sega condividiamo la delusione, specialmente perché stiamo comunicando questa decisione a ridosso della data di lancio pianificata. Tuttavia, crediamo che prenderci questo tempo extra sia la scelta giusta per il futuro di Sonic Rumble."

Sega ha anche avvertito che alcuni negozi mobile potrebbero mostrare una data segnaposto del gioco, non ufficiale.

Sonic Rumble è in realtà disponibile da mesi in test pre-lancio. Il rinvio potrebbe essere dovuto proprio ai feedback ricevuti dai giocatori.

Comunque sia, la versione test non sarà ritirata. Anzi, i giocatori possono aspettarsi a breve l'arrivo dell'aggiornamento 1.2, che aggiunge una nuova funzionalità "Rumble Ranking" e la possibilità di raggrupparsi con gli amici in "Crews". Infine, l'aggiornamento 1.2 aggiunge abilità uniche sotto forma di Abilità (Skills). Sonic Rumble era originariamente previsto per il 2024, ma evidentemente non tutto è andato come sperato. Rinviato a maggio, non ce l'ha fatta nemmeno questa volta. Uscirà su iOS e Android, oltre che per PC tramite Steam, ma chissà quando.