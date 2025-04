PlayStation Plus: Sony ha svelato i "giochi gratis" di maggio della fascia Essential su PS4 e PS5

Tutti i giochi saranno disponibili a partire da martedì 6 maggio. Come detto, saranno scaricabili liberamente e senza costi aggiuntivi . Quella sarà anche la data in cui saranno rimossi i giochi Plus Essential di aprile . Sbrigatevi a riscattarli, se non lo avete ancora fatto.

Vediamo quali sono i regali di questo mese, come sempre tre:

Come ampiamente preannunciato, Sony ha svelato i giochi gratis per PS4 e PS5 del PlayStation Plus di maggio per gli abbonati alla fascia Essential e superiori. Quindi potete scaricarli anche se avete sottoscritto le fasce Extra e Premium.

Scopriamo i giochi PS Plus Essential di maggio 2025

Come potete vedere, si tratta di titoli che vanno a coprire diversi generi, da quello survival agli sparatutto in prima persona.

I giochi Plus Essential di maggio 2025

Ark: Survival Ascended è un survival puro sviluppato con Unreal Engine 5. Il giocatore si sveglia su di un'isola misteriosa e deve darsi da fare per cavarsela, affrontando tutte le avversità che lo circondano. Quindi potrà formare una tribù, addomesticare e allevare centinaia di specie di dinosauri e altre creature primordiali, esplorare, creare oggetti, costruire e combattere per avere la meglio su tutte le avversità.

Balatro è un gioco di carte roguelike in cui si deve costruire il mazzo per cercare di fare sempre più punti, sfruttando i vari moltiplicatori presenti. Si gioca per mani di poker, ma il gameplay è molto più profondo e richiede un'attenta pianificazione e una certa capacità di scelta di quali bonus acquistare nel negozio di gioco. Molti lo considerano un classico, nonché uno dei giochi migliori del 2024.

Warhammer 40,000: Boltgun, infine, è uno sparatutto in prima persona di stampo classico, decisamente brutale e apprezzatissimo dai giocatori. Lo stile è quello degli anni '90, con ritmi velocissimi e sangue che scorre a fiumi sullo schermo. Nei panni di Malum Caedo, uno Space Marine, bisogna trovare il frammento di una misteriosa fonte di energia su Graia, un mondo forgia che sta per essere sopraffatto da Cultisti. Chiaramente non c'è bisogno di fare sopravvissuti.

I tre giochi in regalo saranno disponibili fino al 2 giugno 2025, quando saranno sostituiti dai giochi gratis del PlayStation Plus del mese appena entrato, di cui ancora non si sa niente.