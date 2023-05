Dunque, com'è stato indossare nuovamente la pesante corazza di uno Space Marine e combattere per la gloria dell'Imperatore in un mondo di pixel giganti e finto-vero 3D? Ve lo riveliamo nella recensione di Warhammer 40.00: Boltgun .

Dotato di una trama appena accennata, il gioco ci conduce sul pianeta Graia (sì, lo stesso di Warhammer 40.000: Space Marine ) per affrontare una campagna divisa in tre capitoli, a loro volta composti da svariati livelli, in cui il nostro obiettivo sarà semplicemente quello di eliminare tutte le creature del Caos che proveranno a fermare la nostra furia inquisitrice.

Warhammer 40.000: Boltgun non è certamente il primo sparatutto ambientato nell'inquietante universo creato da Games Workshop , ma vanta una peculiarità: per stile grafico, gameplay e struttura si rifà agli FPS classici dei primi anni '90, in particolare l'originale DOOM, offrendo dunque agli appassionati un vero e proprio viaggio nel passato.

Gameplay: come DOOM, ma più lungo

Warhammer 40.000: Boltgun, uno scontro a fuoco appunto con la Boltgun

Se siete videogiocatori della vecchia guardia e avete vissuto l'epoca dei primi sparatutto in prima persona, vi basteranno davvero pochi istanti per prendere le misure al gameplay di Warhammer 40.000: Boltgun, che come detto si pone alla stregua di un appassionato omaggio ai grandi classici del genere; in primo luogo DOOM, con una serie di citazioni impossibili da ignorare.

Ovviamente in questo caso il 3D è reale, ci si muove e si spara lungo tre dimensioni e ciò si riflette sulle meccaniche di gioco, che da questo punto di vista non si discosta molto da ciò che abbiamo visto negli ultimi anni. Non aspettatevi tuttavia un approccio run & gun velocissimo, visto che dovremo sottostare alle tolleranze relativamente strette delle otto armi che avremo modo di sbloccare nel corso della campagna, e che si aggiungono alla spada a catena di cui il nostro personaggio è dotato già in partenza.

L'arsenale include ovviamente una leggera e potente Boltgun (con la possibilità di equipaggiare diverse munizioni), ma anche un devastante fucile a pompa, un mitragliatore pesante che non necessita di ricariche, un cannone a energia con danni a zona, un fucile d'assalto, un lanciagranate, un cannone gravitazionale e un fucile al plasma, nonché tre differenti granate da lancio che possono fare la differenza contro i nemici più coriacei.

Questi ultimi attingono ovviamente all'ampissimo bestiario dell'universo di Warhammer 40.000 e vantano caratteristiche di attacco e movimento differenti, che avremo modo di memorizzare così da poter attuare le azioni necessarie per evitare i loro colpi e rispondere a tono, che si tratti di mostri, cultisti, Space Marine del Caos o boss grossi, cattivi e potenti. In combinazione con le diverse bocche da fuoco e una gestione accorta delle munizioni, tale elemento garantisce all'azione una discreta varietà.

Warhammer 40.000: Boltgun, la spada a catena produce un tripudio di pixel rosso sangue

Un altro aspetto importante è il design dei livelli, che propone ambientazioni man mano più ampie e complesse, a volta persino labirintiche, in cui dovremo provare a orientarci senza poter accedere a una mappa e contando unicamente sui suggerimenti (non sempre chiarissimi) del Servoteschio che ci è stato assegnato per la nostra missione. Bisogna peraltro dire che in termini strutturali Boltgun si differenzia rispetto a DOOM sul fronte della durata, che risulta quasi tripla e raggiunge le dieci ore a seconda dell'approccio.

Certo, è anche vero che il titolo di Auroch Digital non cerca in alcun modo di spingersi oltre quelli che sono i suoi presupposti: gli autori volevano realizzare un omaggio agli sparatutto dei primi anni '90 e questo hanno fatto, riprendendo meccaniche e strutture che gli utenti più attempati conoscono bene ma senza provare a introdurre qualsivoglia novità rispetto a quella formula, che appare per forza di cose piacevole ma datata.