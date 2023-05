Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo, dice Embracer

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è ancora in sviluppo, stando alle informazioni ufficiali fornite da Embracer Group: il gioco figura nella lista dei progetti in lavorazione presente nell'ultimo report finanziario dell'azienda, dunque non è stato cancellato. Non ancora, almeno.

Ricorderete infatti le parole di Jeff Grubb, secondo cui il remake di Star Wars: KOTOR non uscirà mai, nonché il fatto che il CEO di Embracer Group, Lars Wingefors, non abbia voluto commentare i rumor che riferiscono di una situazione difficile per il gioco.

Come detto, nel report ufficiale dell'azienda Star Wars: Knights of the Old Republic Remake compare nella lista dei progetti attualmente in cantiere al 24 maggio 2023, insieme al prossimo Tomb Raider, a Warhammer 40.000: Space Marine, a Remnant 2 e a Ride 5.

Annunciato con un trailer durante un PlayStation Showcase del 2021, KOTOR Remake è stato accolto con grandissimo entusiasmo dai numerosi fan di Star Wars e del titolo originale, che non vedevano l'ora di sentire una notizia del genere, ma poi non ci sono stati aggiornamenti.