Star Wars: KOTOR Remake non uscirà mai, per Jeff Grubb

Il giornalista Jeff Grubb, noto per la grande quantità di soffiate che è solito riportare, ritiene che Star Wars: KOTOR Remake, ossia il rifacimento di Star Wars: Knights of the Old Republic di Bioware, risalente al 2003, non uscirà mai.

Grubb ha fatto la sua previsione durante l'ultimo episodio del podcast Game Mess, dopo che gli è stato chiesto se il remake di KOTOR uscirà prima o dopo quello di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

Secondo Grubb, pur essendo in una situazione molto difficile, il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo prima o poi uscirà, mentre quello di KOTOR rischia la cancellazione completa. La sua ovviamene è una predizione, ma considerando le ultime voci sul gioco, che parlano di grossi problemi per lo sviluppo, potrebbe non essere troppo lontana dal vero.

C'è da dire che per ora il progetto rimane ufficialmente in sviluppo per PC e PS5 e che, quindi, bisogna aspettare conferme ufficiali prima di darlo per morto. L'unica certezza è che per adesso la pubblicazione è lontana, pur essendo il gioco stato affidato alle sapienti mani di Saber Interactive. Difficile dire se possa farcela ad arrivare per il 2024, l'anno d'uscita stabilito inizialmente.