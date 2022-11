Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake non è stato cancellato ma non ha una data di uscita

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, stando a quanto ribadito da Ubisoft, non è stato cancellato ma non ha ancora una data di uscita ufficiale: lo sviluppo del gioco è attualmente nelle mani di Ubisoft Montreal, tuttavia non è dato sapere a che punto siano i lavori.

Rinviato a data da destinarsi nel febbraio dello scorso anno, Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake era stato accolto con ben poco entusiasmo ai tempi dell'annuncio, anche e soprattutto per via di un comparto tecnico e artistico molto al di sotto delle aspettative.

Quantomeno le nuove rassicurazioni di Ubisoft arrivano insieme a qualche dettaglio inedito, per quanto poco piacevole: la conferma che non sono attualmente in cantiere remake di altri episodi della serie Prince of Persia.

Insomma, pare che il progetto non sia partito benissimo e per il momento la casa francese non ha intenzione di ripeterlo, ma il coinvolgimento di Ubisoft Montreal potrebbe senz'altro riportare il tutto sui giusti binari e consegnarci un rifacimento di buona qualità.