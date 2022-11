God of War Ragnarok: ex-sceneggiatrice al lavoro su un nuovo gioco di Bandai Namco

L'editore giapponese Bandai Namco sta lavorando a una nuova proprietà intellettuale della quale una delle sceneggiatrici proviene da God of War Ragnarok, il nuovo gioco di Sony Santa Monica in arrivo sul mercato in questi giorni.

Lo si è appreso dal profilo LinkedIn della stessa, Aly Samson, che ha lavorato in Sony Santa Monica per tre anni e sei mesi, fino a dicembre 2021, prima di lasciare per Bandai Namco. Nel campo "esperienza" possiamo leggere al primo posto, quello solitamente occupato dai lavori attuali: "Writer/Editor on Unannounced Original IP, My Hero One's Justice 2 DLC, My Hero Ultra Rumble". Naturalmente la parte più interessante è la "proprietà intellettuale originale non ancora annunciata".

Una foto di Aly Samson

Il suo lavoro per il nuovo gioco consiste nella scrittura dei testi e nelle correzione di bozze. Inoltre cura i toni e le voci dei personaggi, facendo in modo che leghino durante i dialoghi e le missioni.

Sempre dal suo profilo apprendiamo che sta lavorando al doppiaggio insieme agli sviluppatori, agli attori e ai dipendenti dello studio di registrazione per fornire informazioni e indicazioni quando necessario.

Da queste informazioni è impossibile dire di che gioco si tratti. Sicuramente sarà una buona produzione, visto che si parla di doppiaggio in studio, ma per il resto brancoliamo nel buio. Probabilmente la Samson aggiornerà il suo profilo quando arriverà l'annuncio del gioco. Allora vi sapremo dire di più.