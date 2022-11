PS5 e Xbox Series X|S su Amazon, la console Sony rimane la più desiderata

A due anni dall'esordio, PS5 è sempre davanti a Xbox Series X|S su Amazon: la console Sony rimane la più desiderata nella maggior parte dei paesi per il colosso dell'e-commerce, con due sole eccezioni in cui a spuntarla è invece la piattaforma Microsoft.

Mentre si torna a parlare di PS5 Slim e PS5 Pro, l'ammiraglia Sony è attualmente in seconda posizione nella classifica dei prodotti videoludici più desiderati su Amazon USA, mentre Xbox Series S si trova al quattordicesimo posto, piuttosto staccata.

Su Amazon UK PlayStation 5 si trova invece al comando, in prima posizione, mentre Xbox Series X deve accontentarsi dell'undicesimo posto e Xbox Series S, curiosamente, non va oltre la trentesima posizione. Colpa forse della sua costante reperibilità?

Anche su Amazon Francia PS5 occupa la prima posizione, con la Digital Edition al nono posto e Xbox Series X ben distante, in ventiquattresima posizione, mentre su Amazon Germania il distacco è ancora più marcato: PS5 terza, quarta e quinta nei diversi bundle, Xbox Series X trentaduesima.

Forse il mercato meno amichevole nei confronti della console Microsoft è l'Australia, dove su Amazon PS5 occupa la seconda posizione nella classifica dei prodotti videoludici più desiderati e Xbox Series X è addirittura fuori dalla top 100.

Più equilibrata la situazione su Amazon Italia, con PS5 al primo posto nel bundle con God of War Ragnarok e al secondo posto con il bundle di Horizon Forbidden West, mentre Xbox Series X è in nona posizione e Xbox Series S in ventisettesima posizione.

Xbox Series X e S

Su Amazon Spagna PS5 è quarta e Xbox Series X è ventesima, mentre su Amazon Svezia si riscontra francamente poco entusiasmo per le nuove console: PS5 nel bundle con FIFA 23 non va oltre il trentanovesimo posto, mentre Xbox Series X e S sono fuori dalla top 100.

Infine ci sono le due eccezioni di cui parlavamo in apertura, Amazon Canada e Amazon Messico, dove la situazione è ribaltata: nel primo caso Xbox Series X è quinta e PS5 diciannovesima, nel secondo caso Xbox Series X è quinta (con Series S decima) e PS5 non fa meglio del dodicesimo e del sedicesimo posto.