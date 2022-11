PS5 Pro nell'anno fiscale 2025, PS5 con disco rimuovibile rimpiazzerà l'attuale, per un insider

PS5 Pro non arriverà prima dell'anno fiscale 2025, mentre il vociferato modello con con lettore disco estraibile rimpiazzerà completamente i modelli di PS5 attualmente sul mercato, di cui cesserà la produzione nell'anno fiscale 2023, stando a quanto riportato dall'insider Tom Henderson, che ha tratto le sue informazioni da fonti considerate attendibili.

Henderson ha pubblicato le sue informazioni partendo dalle indiscrezioni su un presunto modello Slim di PS5 pubblicate da TheLeak.co in arrivo l'anno prossimo. In realtà, secondo le fonti di Henderson, il modello Slim è quello con disco rimovibile, di cui aveva già riportato l'esistenza in passato.

La nuova versione di PS5, potente esattamente come quella attuale, viene chiamata "D chassis" internamente e probabilmente non prenderà la dicitura "Slim", visto che quando arriverà sul mercato rimpiazzerà completamente i modelli attuali (Standard e All digital), la cui produzione dovrebbe cessare a ottobre dell'anno fiscale 2023, con le ultime unità che dovrebbero arrivare sul mercato nel novembre dello stesso anno. La produzione della versione "D chassis" di PS5 dovrebbe iniziare nell'aprile dell'anno fiscale 2023 e arrivare sul mercato a settembre 2023.

I modelli attuali di PS5 saranno presto rimpiazzati?

Nell'anno fiscale 2023 Sony si aspetta di distribuire 30 milioni di PS5, delle quali 18,5 milioni dovrebbero essere il modello con lettore disco estraibile. La revisione hardware è stata pensata per ridurre le dimensioni e il peso di PS5, così da rendere meno esosi i costi di spedizione e risparmiare sulla produzione. La console sarà acquistabile da sola o in bundle con il lettore ottico rimuovibile. Quest'ultimo sarà venduto separatamente e potrà essere usato anche come rimpiazzo (in caso di rottura del lettore ottico in uso).

Henderson ha quindi notato che il dato sulle console distribuite nell'anno fiscale 2023 non comprende PS5 Pro, che non è prevista almeno fino all'anno fiscale 2024. Stando alle sue fonti, in realtà il nuovo modello della console arriverà addirittura dopo. Sony proverà a lanciarla nell'anno fiscale 2025, ma potrebbe arrivare anche in seguito. Quindi c'è da aspettare, per una PS5 più potente. Del resto l'ultima generazione di console è ancora ampiamente sotto sfruttata, quindi non sappiamo quanto avrebbe senso calcare la mano troppo in fretta.