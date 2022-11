PS5 Slim: un periodo d'uscita per la presunta console emerge da un possibile leak

Secondo il sito "TheLeak", il cui nome sembra già un programma, pare che la vociferata PS5 Slim possa essere in arrivo nel terzo trimestre del 2023, anche se del nuovo modello ovviamente non c'è alcuna conferma ufficiale nonostante diversi potenziali leak la prendano in considerazione.

In effetti, una revisione generale al design delle console è una pratica classica nell'industria videoludica e PS5, in particolare, appare proprio come un dispositivo che potrebbe avere un gran bisogno di un redisign, considerando il suo aspetto alquanto peculiare e decisamente ingombrante.

Questo nuovo modello di PS5 dovrebbe dunque arrivare nel terzo trimestre del 2023 secondo quanto riferito dal sito in questione, in base a fonti non meglio identificate ma apparentemente interne a Sony. Sebbene il nuovo modello non sia probabilmente identificato ufficialmente come "PS5 Slim", si tratterebbe comunque di una console più piccola e più leggera di quella attuale.

Attraverso l'implementazione di un SoC più piccolo, in grado di assorbire meno energia per funzionare, questo comporterebbe una serie di modifiche a catena che porterebbero a una minore necessità di spazio e volume per il raffreddamento del sistema. Nonostante le prestazioni siano previste essere le stesse, dunque, questa revisione di design porterebbe a una PS5 più piccola, in base a quanto riferito.



È da un po' che si parla della possibilità du una nuova PS5 Slim o anche di un modello mid-gen con maggiore potenza di calcolo, ma non ci sono conferme né su una né sull'altra. L'idea che possa arrivare un redesign della console solo sul fronte della forma e delle dimensioni è piuttosto plausibile, viste anche le modifiche ai processi produttivi dei chip. La cosa sarebbe anche in linea con quanto aveva riportato il giornalista/insider Tom Henderson in precedenza, quando aveva parlato di un nuovo modello con lettore disco estraibile previsto nel 2023.

In effetti, Henderson ha ripreso questo nuovo rumor e l'ha collegato proprio a quanto aveva riportato lui stesso in precedenza, facendo notare come le informazioni sembrino combaciare, ma ovviamente si tratta solo di voci di corridoio, per il momento.