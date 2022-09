PS5, nuovo modello con lettore disco estraibile nel 2023 per Tom Henderson

Sony lancerà un nuovo modello di PS5 con lettore disco estraibile nel corso dell'anno fiscale 2023, stando a quanto riportato dal noto leaker Tom Henderson, che ha fornito una serie di dettagli al riguardo.

A pochi mesi dal debutto del nuovo modello di PS5 con piccole modifiche hardware, sembra che la casa giapponese si prepari a effettuare ritocchi piu importanti alla propria console: a riferirlo sono fonti che hanno familiarità con i progetti dell'azienda.

Secondo queste persone, la nuova PlayStation 5 sostituirà completamente gli chassis A, B e C in produzione fin dal lancio della piattaforma, ma non introdurrà praticamente alcuna modifica sul piano hardware.

Ciò che distinguerà il cosiddetto chassis D dalle attuali versioni sarà il lettore disco estraibile, che potrà essere collegato a PS5 tramite una porta USB-C extra posizionata sul retro della console.

A quanto pare la nuova PlayStation 5 verrà venduta da sola oppure in bundle con il lettore disco. Non è tutto: sarà possibile acquistare anche il lettore separatamente, così da ovviare a eventuali problemi del dispositivo senza dover ricomprare la console.

Stando a quanto riferito dalle fonti, il lettore disco sarà portatile ma non impatterà sull'estetica di PS5, visto che potrà essere collegato senza sembrare un dispositivo esterno, probabilmente andando a ricreare l'attuale design della piattaforma.