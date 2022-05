PS5: Sony registra un nuovo modello in Giappone con piccole modifiche hardware

Sony PlayStation ha registrato un nuovo modello di PS5 in Giappone, con codice di serie "CFI-1200", che presenta delle piccole modifiche a livello di componenti, nello specifico apparecchiature radio aggiornate.

La novità è stata riportata da VGC da cui apprendiamo che il nuovo modello CFI-1200 di PS5 ha ottenuto la certificazione di design dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni del Giappone, che garantisce che le apparecchiature di comunicazione radio e wireless siano conformi a determinati standard tecnici.

PS5

Si tratta in ogni caso di una delle classiche revisioni che vengono fatte da Sony, così come Microsoft e Nintendo, per la propria console e che non comporterà nessuna differenza in termini di performance nei giochi.

I modelli di PS5 distribuiti nel mercato nel 2020 erano contraddistinti dai numeri di serie CFI-1XXX, mentre quelli introdotti nel 2021 presentavano lo schema seriale CFI-11XX. Quest'ultima revisione tra l'altro fece molto discutere inizialmente in quanto monta un dissipatore di dimensioni ridotte rispetto alla prima versione della console.