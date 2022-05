505 Games Spring 2022 Showcase annunciato, data e orario del primo evento del publisher italiano

Il publisher italiano 505 Games ha annunciato il suo primo evento digitale in assoluto, il 505 Games Spring 2022 Showcase, durante il quale possiamo aspettarci grandi novità sui giochi in uscita ma anche diverse sorprese. L'appuntamento è fissato per martedì 17 maggio 2022 alle 15:00 italiane, segnatevelo sul calendario.

Potrete seguire in diretta il 505 Games Spring 2022 Showcase tramite il canale ufficiale YouTube di 505 Games a questo indirizzo o direttamente nel player qui sotto. Per il momento il publisher nostrano non ha condiviso particolari dettagli su cosa possiamo aspettarci dall'evento, se non che ci saranno "aggiornamenti sui giochi precedentemente annunciati, così come delle sorprese lungo la strada".

Al termine dell'evento, si svolgerà una sessione di Q&A, grazie alla quale sarà possibile parlare con gli sviluppatori di alcuni dei giochi presentati durante lo showcase. Se siete interessati a partecipare, troverete maggiori informazioni sul server Discord ufficiale di 505 Games, a cui potrete accedere tramite questo link.

Per chi non lo sapesse, 505 Games è il publisher di titoli di spessore come Assetto Corsa, Ghostrunner, Control, Bloodstained e la versione PC di Death Stranding. Si tratta dunque di un appuntamento sicuramente da non perdere per tutti gli appassionati e che ovviamente noi seguiremo in diretta, pronti a condividere tutte le novità sulle pagine di Multiplayer.it.