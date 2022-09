GTA 6: Take-Two perde $500 milioni in borsa a causa dei leak

Inevitabilmente i leak di GTA 6 di ieri, che rappresentano una delle più grandi e clamorose fughe di informazioni mai viste nel mercato videoludico, hanno avuto degli effetti negativi per le quotazioni in borsa di Take-Two.

Come riporta Gaming Intel, dalla riapertura del Nasdaq le azioni della compagnia madre di Rockstar Games hanno subito una flessione del 2,5%, che equivalgono all'incirca a 510 milioni di dollari in capitalizzazione di mercato persi.

Ieri, domenica 18 settembre, sono trapelati in rete circa 90 filmati di GTA 6 che mostrano il gioco in uno stadio di sviluppo ancora piuttosto arretrato e dunque non rappresentativo della qualità finale. Questa fuga di informazioni è avvenuta grazie a un hacker che ha bucato le difese del network di Rockstar Games e che a quanto pare è entrato in possesso anche del codice sorgente di GTA 5 e GTA 6, con tutti i grattacapi che ne potrebbero derivare per Rockstar Games e Take-Two.

In un documento inviato al SEC statunitense all'indomani dei leak di GTA 6, Take-Two ha dichiarato: "Gli attuali servizi di Rockstar Games non sono interessati. Abbiamo già adottato misure per isolare e contenere questo incidente. Il lavoro sul gioco continuerà come previsto. Al momento, Rockstar Games non prevede alcuna interruzione dei suoi servizi attuali né qualsiasi effetto a lungo termine sulle sue tempistiche di sviluppo a seguito di questo incidente.""

Poche ore fa anche Rockstar Games ha pubblicato un comunicato dove rassicura i giocatori promettendo che lo sviluppo di GTA 6 non subirà ritardi a causa dell'attacco hacker.