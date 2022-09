GTA 6, Rockstar Games assicura che non ci saranno ritardi per colpa dei leak

Pochi minuti fa Rockstar Games ha diramato un comunicato ufficiale in risposta al clamoroso leak di GTA 6 avvenuto nella giornata di ieri grazie al quale sono trapelati in rete decine e decine di filmati di una versione preliminare del gioco, con annessi dettagli su trama, personaggi e gameplay.

Nel post, la compagnia conferma che i filmati e le immagini che stanno circolando in queste ore sono effettivamente di GTA 6 e quindi di aver subito un attacco informatico. Nonostante ciò Rockstar Games non prevede di interrompere i servizi online dei suoi giochi (GTA Online e Red Dead Online) e afferma che ciò non avrà effetti negativi sul lungo periodo per lo sviluppo dei progetti futuri, che comprendono ovviamente anche il prossimo Grand Theft Auto.

"Di recente abbiamo subito un'intrusione nel nostro network in una terza parte non autorizzata ha avuto accesso e scaricato illegalmente materiale confidenziale dai nostri sistemi, inclusi filmati di sviluppo del prossimo Grand Thef Auto", recita il post di Rockstar Games. "Al momento non prevediamo di interrompere nessuno dei nostri servizi di gioco né alcun effetto a lungo termine sullo sviluppo dei nostri progetti in corso."

"Siamo estremamente delusi del fatto che i dettagli del nostro prossimo gioco siano stati condivisi con tutti voi in questo modo. Il nostro lavoro sul prossimo gioco della serie Grand Theft Auto continuerà come da programma e rimaniamo impegnati nel fornire a voi, i nostri giocatori, un'esperienza che superi davvero le vostre aspettative. Vi aggiorneremo presto e, ovviamente, vi presenteremo correttamente questo progetto quando sarà pronto. Vogliamo ringraziare tutti per il loro continuo supporto attraverso questa situazione."

Probabilmente ne sarete già al corrente, ma facciamo un breve riepilogo. Ieri, 18 settembre, sono trapelati in rete numerosi video di sviluppo di GTA 6 che mostrano il gioco in uno stadio di sviluppo ancora arretrato e dunque non sono rappresentativi della qualità a cui puntano gli sviluppatori. Questa fuga di informazioni è avvenuta grazie a un hacker che ha bucato le difese dello studio e a quanto pare è entrato in possesso anche del codice sorgente di GTA 5 e GTA 6, con tutti i grattacapi che ne potrebbero derivare per Rockstar Games.

Come apprendiamo nel post, la fuga di informazioni, almeno in via ufficiale, non cambierà i piani di Rockstar Games. Questo significa che lo studio probabilmente non anticiperà la pubblicazione del primo trailer ufficiale di GTA 6, come ipotizzato da molte persone in rete, ma piuttosto aspetterà che i tempi siano maturi.