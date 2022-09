iPhone 15 avrà la Dynamic Island su tutti i modelli, secondo un insider

iPhone 15 dovrebbe avere la Dynamic Island su tutti i modelli, secondo il Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC), dunque una persona informata dei fatti o quantomeno vicina all'ambito in questione.

Young è particolarmente esperto di display e di utilizzo di questi nei dispositivi elettronici di consumo, argomento sul quale ha notevole voce in capitolo. Secondo lui, la Dynamic Island è limitata a iPhone 14 Pro quest'anno perché si tratta della prima introduzione della nuova soluzione, ma diventerà uno standard comune anche alla versione base di iPhone a partire dal prossimo anno. iPhone 15, insomma, è destinato ad avere la Dynamic Island in tutti i modelli, a quanto pare.



In effetti, l'abbandono del notch in favore di una configurazione con foro nel display era attesa da tempo e prevista su tutte le varianti di iPhone 14, ma Apple ha invece deciso per un approccio misto, con l'introduzione della particolare Dynamic Island solo su iPhone 14 Pro.

A partire da iPhone 15, il particolare sistema che sfrutta l'ovale nero nella parte superiore del display sarà invece utilizzabile su tutti i modelli. Secondo Young, però, i display 120 Hz LTPO continueranno invece ad essere una prerogativa di iPhone 15 Pro, senza passare ai modelli base della prossima versione dello smartphone Apple.