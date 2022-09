5 cose da fare a Tokyo se siete fan dei videogiochi

Da t-shirt e statue esclusive , passando per oggetti di cancelleria, strumenti per la cucina o per il bagno, gioielli, sticker e, ovviamente, giochi e console. Le aree più grandi sono dedicate ai personaggi più popolari in Giappone: a parte Mario e Zelda, ampio spazio a Kirby, Animal Crossing e Splatoon. Niente Pokémon, che invece ha un negozio a parte sullo stesso piano, assieme a un punto vendita di prodotti Capcom, uno Shonen Jump e uno Koei Tecmo. Insomma, anche se non vi piacciono le serie di Nintendo, in questo centro commerciale potreste comunque trovare qualcosa di interessante per i vostri gusti.

Al sesto piano del centro commerciale Parco, a pochi passi dal famoso incrocio di Shibuya, il negozio ufficiale Nintendo è un punto di passaggio imprescindibile per i fan che vogliono svuotare il portafogli già il primo giorno in Giappone. In maniera simile a quello che da diversi anni è presente a New York, il negozio di Nintendo a Tokyo è un'area permanente in cui è possibile acquistare gadget di qualsiasi tipo dedicate alle diverse serie della grande N.

Ci sono però un paio di eccezioni che meritano una menzione: il Pokémon Cafe a Nihombashi e il Kirby Cafe in prossimità del Tokyo Skytree hanno menù elaborati e divertenti, un arredamento carinissimo, hanno un negozio interno, e i gadget e le illustrazioni esposte li rendono dei piccoli musei. Attenzione, perché per entrambi è necessario prenotare un posto, e specialmente in prossimità del lancio di nuovi giochi le prenotazioni vanno sold out con un buon anticipo. Se vi trovate dalle parti di Shinjuku fate infine un salto all' 8bit Cafe , un bar che celebra la storia dei videogiochi giapponesi degli anni 80 e 90: ci sono un paio di postazioni con cui giocare a vecchi giochi, ma si va principalmente per bere qualche drink circondati da vecchie console e memorabilia.

Fare shopping ad Akihabara e Nakano

Super Potato ad Akihabara

"Akihabara è la mecca dei videogiocatori". Quante volte l'avete sentita? Senza dubbio negli anni la Electric Town di Tokyo ha perso quell'importanza che aveva in passato, quando rappresentava una miniera d'oro per i collezionisti in cerca di giochi retro, gadget e tesori vecchi e rari a prezzo stracciato. Oggi è più facile trovare giochi in buone condizioni e a buon prezzo cercando online, e molti negozi sono stati sostituiti nel tempo da internet cafè o catene di ristoranti. Nonostante questo Akihabara (o Akiba, come la chiamano affettuosamente quelli del posto) resta comunque un punto di riferimento con tanti negozi dedicati al mondo di giochi e videogiochi, con istituzioni del retrogaming come Super Potato e Retrogame Camp oppure negozi specializzati in carte collezionabili (qui vi abbiamo parlato del negozio più grande dedicato alle carte Pokémon).

Meno popolare di Akihabara ma altrettanto interessante per gli appassionati che vogliono fare shopping nerd è Nakano Broadway. Si trova a pochi minuti da Shibuya, subito fuori la stazione di Nakano, ed è un centro commerciale pieno zeppo di negozi dell'usato, sale giochi e qualche ristorantino. I numerosi negozietti della catena Mandarake permettono di trovare qualsiasi cosa l'otaku che è in voi possa desiderare: non solo videogiochi, quindi, ma anche modellini, bambole, poster e giocattoli vintage, oltre a carte collezionabili, manga e cosplay.