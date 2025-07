Shadow Labyrinth si mostra con un trailer di una intensa boss fight in cui Pac-Man diventa brutale

Il nuovo trailer di Shadow Labyrinth

Ricordiamo che Shadow Labyrinth è un metroidvania, ovvero un gioco d'azione e piattaforme 2D che rivisita l'universo di Pac-Man con uno stile più oscuro.

Noi siamo "Spadaccino n. 8" e veniamo risvegliato da una strana sfera gialla chiamata PACC. Ci troviamo su un pianeta sconosciuto dove sono presenti una serie di reliquie di una antica guerra: noi diventiamo lo strumento di PACC e dobbiamo dare la caccia ai suoi nemici, come dei veri predatori. Dopotutto Pac-Man è sempre più che una semplice preda per i fantasmi.

Nel filmato possiamo vedere uno scontro con un boss, notando così una serie di meccaniche, come gli attacchi speciali, la gestione delle cure e della barra della stamina per eseguire varie mosse, compresa la schivata. In linea di massima si tratta di un classico gioco d'azione 2D.

Ricordiamo che la data di uscita è il 18 luglio su PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.