iPhone 14 Pro e Max annunciati da Apple: isola dinamica, caratteristiche, uscita e prezzi

iPhone 14 Pro e Pro Max sono stati annunciati da Apple durante la conferenza di oggi e si presentano come una variazione maggiore rispetto al design standard ormai consolidato, differenziandosi notevolmente anche da iPhone 14 soprattutto a causa dell'abbandono del notch per un'"isola dinamica", come viene chiamata da Apple.

Invece della classica area scura collegata al bordo che ormai conosciamo da tempo, iPhone 14 Pro ha una zona scura ovale posta in alto sul display, staccata dal bordo e in grado di cambiare forma e dimensione.

iPhone 14 Pro, la parte frontale

Una parte di questa è la copertura base della fotocamera anteriore e dei dispositivi di controllo per il Face ID, ma questa può espandersi e cambiare forma, attraverso l'intervento del display, in modo da ospitare diverse informazioni e comandi all'occorrenza.

Nella Dynamic Island compaiono informazioni delle app in background e anche comandi, a seconda dell'app che interviene, fornendo un nuovo canale di notifiche, informazioni e interazione che si modifica in maniera dinamica con grande frequenza, attraverso animazioni fluide.

iPhone 14 Pro ha uno schermo da 6,1 pollici, mentre il modello Pro Max arriva a 6,7 pollici.

iPhone 14 Pro, il retro

All'interno di entrambi troviamo il nuovo chip A16 con processore dell'immagine dedicato, attraverso il quale viene controllato anche il sistema di animazioni dinamiche della dynamic island sul display. Il display è peraltro always on, attraverso un sistema di risparmio energetico che consente di mantenere visibili diverse informazioni ma a bassi consumi.

Dal punto di vista delle fotocamere, iPhone 14 Pro presenta diverse novità: la fotocamera principale è da 48 MP, dotata di un sensore più ampio rispetto ai precedenti, in grado di catturare immagini in formato "Pro Raw".

iPhone 14 Pro, le caratteristiche

Per quanto riguarda i video, iPhone 14 ha modalità specifiche per la stabilizzazione dell'immagine, oltre alla possibilità di registrare a 4K e 24 frame al secondo.

Anche iPhone 14 Pro, così come iPhone 14 standard, è in grado di rilevare incidenti e chiamare i soccorsi, con la possibilità di lanciare SOS anche se scollegati da qualsiasi linea, orientandosi attraverso i satelliti. Il prezzo rimane stabile rispetto alla versione precedente, almeno in USA: 999 dollari per iPhone 14 Pro e 1099 dollari per iPhone 14 Pro Max, entrambi disponibili a partire dal 16 settembre 2022. In Italia i prezzi sono di a partire da 1.339 euro per iPhone 14 Pro e 1.489 euro per iPhone 14 Pro Max. Ecco l'elenco dei vari modelli e formati:

iPhone 14 Pro

128GB: 1.339 euro

256GB: 1.469 euro

512GB: 1.729 euro

1TB: 1.989 euro

iPhone 14 Pro Max