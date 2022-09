iPhone 14 e iPhone 14 Plus annunciati ufficialmente

Apple ha annunciato ufficialmente iPhone 14 e il più grande iPhone 14 Plus. Il primo misura 6,1 pollici, mentre il secondo 6,7 pollici. Entrambi i modelli sono dotati di display Super Retina XDR OLED.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Mesi di voci di corridoio sono state quindi confermate, come del resto atteso da tutti. iPhone 14 e iPhone 14 Plus arrivano in cinque colorazioni: Midnight, Starlight, Blue, Purple, Product (RED). La batteria è la più performante di sempre della linea iPhone. La tecnologia interna sarà la stessa dell'iPhone 13 Pro, e sarà basata sull'A15 Bionic con una GPU da 5-core.