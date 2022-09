Il team di Dead By Daylight sta lavorando a un nuovo gioco multiplayer

Dopo Dead by Daylight, il team Behaviour ha anche un altro gioco multiplayer in programma nel prossimo futuro, in base a quanto riferito dagli annunci di lavoro per un gioco non ancora annunciato ma incentrato su tale modalità di fruizione.

Gli annunci in questione fanno esplicito riferimento a un gioco multiplayer nuovo e non annunciato, che sembra scollegato da Dead by Daylight, il quale nel frattempo dovrebbe continuare a ricevere aggiornamenti.

Dead by Daylight, un'immagine

In alcuni di questi annunci di lavoro si parla infatti di una "nuova proprietà intellettuale", che sembra dunque riferirsi a un gioco inedito da parte del team.

I ruoli ricercati vanno dall'online system programmer a console system programmer, cosa che dimostra la volontà di costruire una piattaforma online multiplayer che funzionerà presumibilmente su diverse console e PC. Si parla anche di un system designer per un "progetto non annunciato", dunque ne sapremo di più probabilmente nei prossimi mesi, quando il team deciderà di presentare questo nuovo titolo.

Oltre a questo, il team ha anche annunciato Project S, un open world con puzzle che sembra già piuttosto promettente.