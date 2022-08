Project S annunciato con un trailer dallo studio di Dead by Daylight, è un open world con puzzle

Behaviour Interactive e gli sviluppatori di Lunarch Studios hanno svelato Project S (titolo non definitivo), un gioco open-world multiplayer con rompicapi in arrivo su PC, con data di uscita programmata durante il corso del 2023. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che ci offre un primo assaggio delle dinamiche del titolo, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

Come possiamo vedere nel filmato di presentazione, Project S è ambientato in un'insieme di isole fluttuanti che i giocatori possono esplorare liberamente volando e completando i puzzle presenti, all'apparenza anche piuttosto elaborati, per sbloccare nuove aree e poteri. Il gioco può essere affrontato interamente in single-player, ma volendo è possibile fare gruppo con amici e altri giocatori per affrontare i vari rompicapi offerti dal gioco in multiplayer.

"Che tu sia un appassionato di puzzle o se stai cercando una un'avventura open world unica, "Project S" è l'esperienza perfetta per qualsiasi giocatore che ama la scoperta. Ricco di enigmi da risolvere e misteri da svelare, questo gioco crea un mondo memorabile che rivela più di se stesso ad ogni visita. Missioni, modalità multiplayer e progressione del personaggio si combinano per dare nuova vita al genere dei puzzle 3D", recita la descrizione ufficiale.

"Vivi il mondo intorno a te in una varietà di modalità di gioco single player o multiplayer. Condividi un senso di scoperta mentre viaggi insieme agli altri al tuo ritmo o goditi la tranquillità della risoluzione di enigmi per giocatore singolo."

"Esplora un misterioso regno di isole sospese nel cielo. Ogni area di questo vasto mondo aperto vanta panorami maestosi, ecosistemi distinti e architettura antica, creando uno sfondo di pacifica bellezza per ogni enigma che incontri. Completa missioni, trova segreti e scopri nuove isole mentre i tuoi viaggi si svolgono."

"Cerca e risolvi un'enorme varietà di tipi di puzzle inseriti organicamente nel paesaggio. Dagli enigmi di prospettiva, ai labirinti 3D, sfide ambientali e altro ancora, le creazioni artigianali di alcune delle menti più innovative nella progettazione di puzzle riempiono il mondo intorno a te."

Behaviour ieri ha annunciato anche lo sparatutto Meet Your Maker, un nuovo evento crossover tra Dead By Daylight e Resident Evil, nonché il lancio del dating sim Hooked on You.