Dead by Daylight: trailer annuncia l'arrivo di Albert Wesker e Ada Wong di Resident Evil

In occasione del Behaviour Beyond 2022, è stato annunciato con un trailer un nuovo crossover tra Dead by Daylight e Resident Evil, intitolato Project W, che vedrà il debutto di nuovi personaggi della serie Capcom.

Già protagonista di un leak nei giorni scorsi, Project W introdurrà in Dead by Daylight tre nuovi personaggi, ovvero Albert Wesker nei panni di un nuovo killer, mentre Ada Wong e Rebecca Chambers ingrosseranno le fila dei sopravvissuti.

L'aggiornamento gratuito del crossover con Resident Evil non ha ancora una data di uscita, ma sarà disponibile "prossimamente" su tutte le piattaforme, segno che il lancio non è poi così lontano.

Il precedente crossover aveva invece aveva aggiunto il minaccioso Nemesis come killer, nonché Leon Kennedy e Jill Valentine come sopravvissuti.

Oggi Behaviour Interactive ha lanciato a sorpresa Hooked on You, il dating sim estivo con protagonisti i killer di Dead by Daylight e annunciato Meet Your Maker, un mix fra uno sparatutto e un building game, in arrivo su PC, PlayStation e Xbox.