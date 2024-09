Lo spin-off sparatutto di Dead by Daylight è stato cancellato: i dettagli su cos'era e i motivi dell'abbandono

Dead by Daylight ha l'obiettivo di diventare un universo espanso, andando oltre il gioco originale. Da poco è stato pubblicato il gioco single player narrativo The Casting of Frank Stone, ma un altro progetto collaterale non ha visto la luce. Parliamo del videogioco noto con il nome Project T, ovviamente un titolo provvisorio.

Project T non proseguirà lo sviluppo poiché il progetto è stato cancellato. L'informazione arriva direttamente da Behaviour Interactive, sviluppatore di Dead by Daylight