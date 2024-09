Mario & Luigi: Fraternauti alla carica ci mostra in trailer i simpatici e potenti colpi combinati dei due eroi

Come potete vedere poco sotto, in soli trenta secondi Nintendo ha raccolto svariati colpi combinati dei due fratelli , che potranno fare a pezzi i propri nemici in modo colorato, dinamico e anche alle volte un po' buffo.

Il trailer di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica

La descrizione ufficiale di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica recita, traduzione: "I fratelli tornano per una nuova avventura in alto mare! Salpa con Mario e Luigi sull'isola Solcamari (in parte nave, in parte isola) e viaggia attraverso il vasto mondo di Elettria. Lanciatevi dal cannone di Solcamari per visitare, esplorare e fare ricerche attraverso isole che spaziano dalle foreste pluviali tropicali alle vivaci città. Incontra nuovi amici lungo il percorso, come Connie e Snoutlet (decisamente non un maiale), e incontra volti noti del Regno dei Funghi come Peach e Bowser, che potranno aiutarti od ostacolarti nel tuo viaggio!".

La descrizione ufficiale del video delle mosse di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica recita: "Da attacchi familiari all'inedito Tuono dinamico, questi fratelli sono pronti a farsi valere negli incandescenti combattimenti di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica".

Ricordiamo che Mario & Luigi: Fraternauti alla carica sarà disponibile dal 7 novembre 2024 per Nintendo Switch. Il gioco di ruolo è già prenotabile su Amazon Italia.