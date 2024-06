Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è in prenotazione su Amazon al prezzo minimo garantito

La fine del 2024 sarà veramente densa di giochi per Nintendo Switch e gli appassionati devono decidere quali acquistare per primi (se non li acquistano tutti, si intende). Se voi avete già deciso che non si può rinunciare a Mario & Luigi: Fraternauti alla carica, allora vi conviene fare la prenotazione su Amazon Italia a prezzo minimo garantito. Il prezzo è 59.99€ e la data di uscita è il 7 novembre 2024. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. La prenotazione, essendo a prezzo minimo garantito, permette di ottenere potenziali futuri sconti se fate l'ordine. In caso di abbassamento di prezzo, la nuova cifra più bassa sarà applicata alla vostra prenotazione in modo automatico. Se poi il prezzo dovesse risalire, voi manterreste comunque lo sconto in modo definitivo. La prenotazione è gratuita e, se non dovessero esserci sconti sufficienti per voi, potrete semplicemente cancellarla senza alcun costo: dovreste farlo prima della spedizione, ovviamente.