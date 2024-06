L'IA per migliorare la vita delle persone: ecco due novità davvero utili da Honor

Al Mobile World Congress (MWC) 2024 di Shanghai, Honor ha presentato due nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (IA) on-device, progettate per migliorare l'esperienza utente e aumentare la sicurezza: AI Defocus Eye Protection e AI Deepfake Detection . Queste soluzioni innovative dimostrano l'impegno di Honor nell'utilizzare l'IA per affrontare sfide reali e migliorare la vita quotidiana degli utenti.

Honor afferma che, durante i test interni, AI Defocus Eye Protection ha ridotto la miopia trasitoria degli utenti di 13 gradi in media dopo 25 minuti di lettura, con alcuni utenti che hanno registrato una riduzione fino a 75 gradi. Questa tecnologia rappresenta un passo avanti significativo nella protezione della vista degli utenti di smartphone, soprattutto in un'epoca in cui passiamo sempre più tempo davanti agli schermi.

AI Defocus Eye Protection è una tecnologia che mira a proteggere la salute degli occhi degli utenti di smartphone. Sfruttando l'intelligenza artificiale, questa funzione simula l'effetto delle lenti defocus direttamente sul display del dispositivo. Le lenti defocus sono note per rallentare la progressione della miopia, sfocando intenzionalmente il campo visivo periferico per favorire una visione chiara del campo visivo centrale.

AI Deepfake Detection

La seconda novità presentata da Honor è AI Deepfake Detection, una tecnologia di intelligenza artificiale on-device progettata per contrastare le truffe online e rilevare i contenuti deepfake. I deepfake sono video o immagini manipolati digitalmente in modo da risultare estremamente realistici, spesso utilizzati per diffondere disinformazione o perpetrare truffe.

AI Deepfake Detection analizza i video fotogramma per fotogramma, esaminando dettagli come il contatto visivo, l'illuminazione, la nitidezza dell'immagine e la riproduzione del video per identificare imperfezioni impercettibili all'occhio umano. Questa tecnologia è stata addestrata su un vasto set di dati relativi a truffe online, consentendole di identificare e segnalare i contenuti deepfake in pochi secondi.

Resta però da vedere quanto sarà alta l'incidenza di falsi positivi, visto che per esempio l'IA di Meta non distingue le foto reali da quelle fatte con le IA. Comunque voi che cosa ne pensate di queste nuove tecnologie IA di Honor? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.