Lo studio di sviluppo di Days Gone chiede scusa per le false speranze sul seguito

Kevin McAllister, il community manager di Bend Studio, si è scusato con i fan per essere stati "continuamente illusi da false speranze e cattive informazioni da parte di persone in cerca di like" riguardo a un potenziale seguito di Days Gone , che evidentemente non è in sviluppo e non lo sarà mai, almeno per i prossimi anni.

Notizie false

Più precisamente, il messaggio completo, pubblicato su X, recita: "Mi scuso con la nostra community di Days Gone per essere stati continuamente illusi da false speranze e cattive informazioni da parte di persone in cerca di like. Non è giusto per voi tutti. Stiamo attualmente lavorando su una nuova IP e quando avremo notizie concrete da condividere, arriveranno direttamente da noi."

Sebbene McAllister non abbia fatto i nomi di chi avrebbe dato queste informazioni false, molti hanno collegato il suo messaggio a una recente uscita di John Gavin, il direttore creativo di Days Gone, che in un post su X risalente al 24 giugno, aveva spiegato che il finale aperto di Days Gone aveva dietro l'idea di creare una trilogia. Il post di Gavin era poi stato ripreso dalla stampa, che aveva parlato più subdolamente di conferma dell'esistenza di una trilogia. Da qui le false speranze dei fan.

Sempre Garvin, aveva risposto a un fan su X, che chiedeva di un possibile Days Gone 2: "Amico, mai dire mai." Aggiungendo poi che Sony "potrebbe cambiare idea" e decidere di approvare un sequel. Da sottolineare che lui è ormai fuori da anni da Bend Studio, quindi parla soltanto per sé.

La sostanza è che Days Gone 2 non esiste e che probabilmente non esisterà anche in futuro, considerando quanto alcuni dirigenti PlayStation, in particolare Hermen Hulst, attuale CEO della compagnia, non gradissero il gioco originale.