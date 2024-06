YouTube Premium: nuove funzionalità e abbonamenti in arrivo, anche in Europa

YouTube Premium, il servizio di abbonamento di YouTube, sta per introdurre una serie di novità interessanti per i suoi utenti. Tra le funzionalità più attese, spicca l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare l'esperienza di visione e l'accesso anticipato a funzioni sperimentali. Inoltre, l'azienda ha annunciato l'arrivo di nuovi piani di abbonamento.

Sebbene non tutti i dettagli siano ancora stati rivelati e molte funzioni siano esclusive per gli Stati Uniti, ecco un'anteprima delle novità in arrivo e come queste potrebbero migliorare l'esperienza degli utenti.