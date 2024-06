YouTube lavora a un timer per il sonno nell'app Android, finalmente!

YouTube sta finalmente rispondendo a una delle richieste più frequenti dei suoi utenti: l'introduzione di un timer per il sonno nell'app Android . Questa funzione, già presente in YouTube Music dal 2023, mira a competere con altre piattaforme musicali come Spotify, che offrono questa comodità da tempo.

Un'attesa funzione timer per il sonno in arrivo

Un'analisi dell'APK della versione beta 19.25.33 dell'app YouTube per Android, condotta da Android Authority in collaborazione con AssembleDebug, ha rivelato lo sviluppo di una funzione di timer per il sonno. Questa innovazione permetterà agli utenti di impostare un limite di tempo per la riproduzione dei video, dopo il quale la riproduzione si interromperà automaticamente. La finestra di dialogo dell'app suggerisce che gli utenti potranno scegliere liberamente se continuare a guardare o ascoltare per periodi più lunghi.

I riferimenti al timer per il sonno nel codice dell'APK della versione beta 19.25.33 dell'app YouTube per Android

Un altro aspetto interessante di questa nuova funzione è la possibilità che il timer venga visualizzato come notifica. Questo miglioramento garantirà un processo di utilizzo senza interruzioni, fornendo agli utenti un controllo più intuitivo e immediato della riproduzione. Sebbene non sia ancora chiaro quanto tempo richiederà il processo di sviluppo, la comunità degli utenti Android accoglierà con favore questa funzione, che si prevede verrà implementata in un futuro aggiornamento.

Il rapporto menziona anche una potenziale opzione futura denominata "fine del video". Questa funzione permetterebbe di interrompere la riproduzione al termine del video, simile alla funzione "fine della canzone" presente in YouTube Music. Tuttavia, non sono stati trovati riferimenti a questa funzionalità nella versione beta corrente. Se introdotta, questa opzione offrirebbe un ulteriore livello di personalizzazione e controllo agli utenti.

La mancanza di un timer per il sonno nell'app YouTube ha costretto finora gli utenti a ricorrere a soluzioni alternative e app di terze parti. Questo processo, spesso complicato e poco intuitivo, ha reso l'esperienza meno soddisfacente rispetto a quella offerta da piattaforme concorrenti. Per esempio, gli utenti iPhone possono già impostare un timer a livello di sistema che interrompe la riproduzione automaticamente. L'introduzione di questa funzione su Android rappresenterà un grande passo avanti per YouTube, rispondendo a una richiesta di lunga data della sua base di utenti.

E voi che cosa ne pensate dell'introduzione del timer per il sonno su YouTube per Android? Condividete le vostre opinioni nei commenti qua sotto. Intanto nella classifica dei servizi video più popolari, YouTube domina a livello globale, Instagram spodesta Netflix e TikTok negli USA.